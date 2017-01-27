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اليابان : نستعد لكل الاحتمالات بشأن التجارة مع واشنطن

publishing date: 27/01/2017 01:42:35
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اليابان : نستعد لكل الاحتمالات بشأن التجارة مع واشنطن
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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم أن اليابان تستعد لكل الحالات الطارئة المحتملة فيما يتعلق بمحادثات التجارة مع الولايات المتحدة وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا الأسبوع.

وسيزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واشنطن الشهر القادم.

 
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وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرئيس الأمريكي سيسعى لإحراز تقدم سريع نحو التوصل لاتفاقية تجارة ثنائية مع اليابان بدلا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي متعددة الأطراف.

 
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