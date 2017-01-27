العاهل الأردني الملك عبد الله يزور الولايات المتحدة الاثنين

أعلنت السفارة الأردنية في واشنطن ان العاهل الأردني الملك عبد الله سيبدأ زيارة للولايات المتحدة يوم الاثنين ليكون أول زعيم عربي يجري محادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وأشارت السفارة الأردنية على تويتر الى أن الملك عبد الله الثاني سيبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة يوم الاثنين يجتمع خلالها مع الإدارة الجديدة والكونجرس.

ولم تذكر ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين العاهل الأردني وترامب.