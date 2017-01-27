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ماي تدعو الولايات المتحدة إلى التعامل بـ"حذر" مع بوتين

publishing date: 27/01/2017 01:53:26
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ماي تدعو الولايات المتحدة إلى التعامل بـ&quot;حذر&quot; مع بوتين
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حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن رغبته بالتقارب معه.
 وقالت ماي أمام المشرعين الجمهوريين في فيلادلفيا "عندما نتحدث عن روسيا، فمن الحكمة أن نتخذ مثالا الرئيس (رونالد) ريغان الذي، خلال مفاوضاته مع نظيره الروسي ميخائيل غورباتشوف، اعتاد على اتباع قاعدة ثق ولكن تحقق".
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وأضافت "مع الرئيس بوتين، نصيحتي هي "تعاون ولكن بحذر".
 من جهة أخرى، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية على أهمية المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والتي تعرضت لانتقادات متكررة من ترامب.
 وأكدت ماي أن "الأمم المتحدة في حاجة إلى الإصلاح، ولكنها لا تزال حيوية"، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والتغير المناخي، مدافعة في الوقت نفسه عن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأهمية الحاسمة لحلف شمال الأطلسي "ركيزة الدفاع الغربية".
 
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