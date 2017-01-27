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الغاء مشروع مرآب التل نهائياً

publishing date: 27/01/2017 02:18:17
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الغاء مشروع مرآب التل نهائياً
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أقرّ مجلس بلدية طرابلس في جلسته المنعقدة  مساء يوم الخميس  إلغاء مشروع  مرأب التل .

 

وقد نص القرار على إلغاء مشروع المرأب نهائياً والعودة عن كل القرارات المتعلقة به وإبلاغ الجهات الرسمية المعنية بذلك.

 
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كما نص على استرجاع العقارين الواقعين في الساحة الذين تمّ التنازل عنهما من الأملاك البلدية الخاصة لصالح المشروع والعودة عن القرار المتعلق بذلك.

 

هذا، وكلف رئيس البلدية بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء يتمنى فيه المحافظة على المبالغ المرصودة لانشاء المرأب لصالح مدينة طرابلس وعدم تحويلها لتصرف على مشاريع خارجها، على أن تقوم بلدية طرابلس بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بتحديد المشاريع التي تشكّل أولوية للنهوض بالمدينة وصرف تلك الأموال عليها.

 
 
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