ارجاء محادثات جنيف حول سوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن إرجاء مفاوضات جنيف حول سوريا الذي اعلنته موسكو غير مؤكد، مشيرة إلى أن موفدها الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا سيزور نيويورك الاسبوع المقبل لبحث ذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن المحادثات المقررة في جنيف في الثامن من شباط أرجئت الى نهاية الشهر.

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كلام لافروف جاء في مستهل لقاء مع معارضين سوريين بعد محادثات استانا التي انتهت الثلاثاء وشاركت فيها للمرة الاولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة، قال: من الجيد ملاحظة ان مجرد الاعلان عن اللقاء في استانا والتحضير له حث زملاءنا في الامم المتحدة على التحرك واعلان محادثات سورية في جنيف.

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض رفضوا دعوات تلقوها للقاء لافروف في موسكو، بينما اعلن مسؤول من حزب الاتحاد الكردستاني مشاركة حزبه.