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إدارة ترامب تبحث تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

publishing date: 27/01/2017 03:10:01
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إدارة ترامب تبحث تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية
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أعلن مسؤولون أمريكيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.

 

 وأوضحت المصادر ان فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

 
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 ويقول مسؤولون وأشخاص مقربون من فريق ترامب ان مستشارين آخرين لترامب وكثيرين من المسؤولين المخضرمين بالأمن القومي ودبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات يقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين تطورت بشكل سلمي في بعض الدول.

 

 ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أميركي لتصنيف الإخوان بالكامل كمنظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع تركيا وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. 
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