هاموند: بريطانيا ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الجمعة ان بلاده ستمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي في حين تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها في العالم.

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وقال هاموند للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "بالطبع نريد توطيد علاقاتنا التجارية مع شركائنا التجاريين في أنحاء العالم وهم كثيرون جدا. لكننا حريصون جدا على التزاماتنا بموجب المعاهدة وسنلتزم بها تماما."

وأضاف أن بريطانيا "مازالت عضوا منخرطا بالكامل في الاتحاد الأوروبي، وسنواصل الالتزام بقواعد ولوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي طالما أننا من الأعضاء."