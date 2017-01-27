وهاب: وزير يطالب بقبض رشوة بملايين الدولارات

وجه الوزير الاسبق وئام وهاب تحية للقاضيين طنوس مشلب وفادي عنيسي "لرفضهما الخضوع للضغوط السياسية وإحترام القانون في قضية المعتقل بهيج أبو حمزة".

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وقال:"فخامة الرئيس نراهن عليك وعلى الوزير جريصاتي لإصلاح القضاء وإحقاق الحق وإعادة المخطوف المظلوم المعتقل بهيج أبو حمزه إلى عائلته".وفي اطار آخر، اعتبر وهاب عبر "تويتر" ان "كلام الرئيس ميشال عون عن تأمين بيئة جيده للمستثمرين ممتاز ولكن كيف ستتصرف الدولة مع وزير يمنع تنفيذ القانون في مصنع فتوش للترابة؟"وأضاف وهاب:"يطالب الوزير بقبض رشوة بملايين الدولارات ليسمح بتنفيذ مشروع قانوني فمن سيتشجع على الإستثمار اذا كان شقيق وزير ونائب غير قادر ان يحمي نفسه".وسأل:"كيف نشجع غير اللبنانيين على الإستثمار وهناك لبناني إستثمر بنصف مليار دولار ويحاول الوزير التشبيح عليه دون وجه حق".