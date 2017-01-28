ما هو مرض الصدفية الذي تعاني منه كيم كارديشيان؟

الصدفية او داء الصدف هو مرض مزمن وغير معدٍ يصيب الجلد والمفاصل والأظافر.

ويقول الأطباء إن سبب ظهور هذا المرض هو تكوين الجلد بسرعة كبيرة ما يسبب الألم والحكة في المناطق الموجود فيها وهذا ما يجب ان تعروفونه عنه:

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- يجعل داء الصدف أماكن معيّنة في الجلد تظهر محمرة ومرتفعة عن بقية الجلد كما تظهر حدودها واضحة عن الجلد السليم وحولها بقعا باللون الأبيض.

- يتعلق داء الصدف بجهاز المناعة وهو مرض مزمن لا يتم الشفاء منه وهو وراثي ولكن ليس بالضرورة أن تصابوا به إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني منه.

- من الشائع أن تظهر الصدفية في الأكواع، الركبتين، اليدين، أسفل الظهر، الذقن، فروة الرأس وتحت الصدر.

- لا يمكن الشفاء من مرض الصدفية لكن بإمكان الأطباء الحد من انتشاره في أنحاء الجسد عبر الأدوية، كما يمكن تجنب انتشاره عبر الإمتناع عن التعرّض لأشعة الشمس.

- يمكن للبقع ان تخفّ عندما تنخفض نسبة التوتر لدى الشخص المصاب به​، لأن للتوتر علاقة مباشرة بداء الصدف.