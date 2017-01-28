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28 كانون الثاني 2017
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ماي تطالب تركيا بالحفاظ على دولة القانون واحترام حقوق الانسان

publishing date: 28/01/2017 10:47:00
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المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت خلال زيارتها لانقرة حيث التقت الرئيس رجب طيب اردوغان ان على تركيا ان تحافظ على دولة القانون وتحترم حقوق الانسان.

 
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 واذ ابدت ماي "اعتزازها" بالوقوف الى جانب تركيا خلال محاولة الانقلاب في 15 تموز ، قالت اثر محادثاتها مع اردوغان "الان، من المهم ان تعزز تركيا ديموقراطيتها عبر الحفاظ على دولة القانون واحترام التزاماتها الدولية على صعيد حقوق الانسان، بناء على التزام الحكومة".
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