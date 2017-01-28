ماي تطالب تركيا بالحفاظ على دولة القانون واحترام حقوق الانسان

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت خلال زيارتها لانقرة حيث التقت الرئيس رجب طيب اردوغان ان على تركيا ان تحافظ على دولة القانون وتحترم حقوق الانسان.

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واذ ابدت ماي "اعتزازها" بالوقوف الى جانب تركيا خلال محاولة الانقلاب في 15 تموز ، قالت اثر محادثاتها مع اردوغان "الان، من المهم ان تعزز تركيا ديموقراطيتها عبر الحفاظ على دولة القانون واحترام التزاماتها الدولية على صعيد حقوق الانسان، بناء على التزام الحكومة".