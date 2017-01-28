بين مرض إبنها وعملية القلب.. تفاصيل غياب مايا نصري 7 سنوات!

حقّقت الفنانة مايا نصري نجوميّة كبيرة بين لبنان ومصر في الغناء والتمثيل السينمائي قبل أن تبتعد من سنوات عن الأضواء، فماذا دفعها إلى الإحتجاب حوالي 7 سنوات؟

تشرح الفنانة مايا نصري في حديث لمجلة "سيدتي" أنها قرّرت الإبتعاد تماماً طوال هذه الفترة من أجل رعاية ولديها، كما أن مرض ابنها أصابها بصدمة وكان عليها البقاء إلى جواره لتطمئن على صحته.

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وعن تفاصيل مرض ابنها وكيف عاشت هذه الفترة، صرّحت مايا نصري "كانت أصعب فترة في حياتي. فأنا لا أتحمّل نسمة الهواء أن تضايقهما، وفوجئت بأن ابني يحتاج إلى عملية في القلب وهو في سن صغيرة مما تسبّب في ألم شديد بالنسبة لي". وأضافت "تمالكت نفسي وقاومت حزني، وكنت في غاية الخوف والقلق عليه. وبالفعل أجرى الجراحة والحمد لله حالته الصحية تحسّنت كثيراً الآن وتعافى بشكل كامل".