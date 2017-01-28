قرار ترامب بشأن اللاجئين يثير زوبعة من الردود

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة تقديم اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد.



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ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اوروبا الى "الرد بحزم" على الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مؤكدا على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الاوروبي "عندما تصدر تصريحات من الرئيس الاميركي حول اوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول اخرى اعتقد ان علينا ان نرد على ذلك."

من جهته، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت اثر لقائه نظيره الالماني سيغمار غابرييل في باريس ان قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وخصوصا فرضه قيودا على دخول اللاجئين للولايات المتحدة تثير "قلق" فرنسا والمانيا.

وقال ايرولت :"هذا القرار لا يمكن الا ان يثير قلقنا"، مشددا على ان استقبال اللاجئين الفارين من الحرب يشكل جزءا من واجباتنا. وتدارك "لكن مواضيع اخرى كثيرة تثير قلقنا".

وكان ترامب قد علق الجمعة السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع المسافرين من سوريا وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون من دخول البلاد بشكل موقت قائلا إن الخطوة ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

الى ذلك، تقاضي جمعيات حقوقية اميركية ترامب بعد قراره منع دخول اللاجئين.