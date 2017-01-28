فتح معبر رفح استثنائيا امام الحالات الانسانية

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا السبت ولمدة اربعة ايام من اجل عبور الحالات الانسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة حماس في غزة ان "السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري اليوم السبت في الاتجاهين لمغادرة ووصول المسافرين العالقين، وبدأت حركة مغادرة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر".

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وأوضحت وزارة الداخلية التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة ان "هناك قرابة 15 ألف حالة إنسانية مسجلة لدى كشوفات وحدة التسجيل بهيئة المعابر والحدود بحاجة ماسة للسفر، منهم الطلاب والمرضى وحملة الإقامات الأجنبية وأصحاب الأعمال في الخارج".