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28 كانون الثاني 2017
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اصابة قيادي متطرف في غارات للجيش الفيليبيني

publishing date: 28/01/2017 06:02:01
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اصابة قيادي متطرف في غارات للجيش الفيليبيني
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اصيب قيادي متطرف ورد اسمه على القائمة الاميركية "لاهم المطلوبين الارهابيين" في غارات نفذها الجيش كما اعلن السبت وزير الدفاع الفيليبيني.

 

 ودين اسنيلون هابيلون في واشنطن لتورطه في 2001 في خطف ثلاثة اميركيين في الفيليبين وقدمت الحكومة الاميركية مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.

 
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 والاسلامي المتطرف البالغ خمسين عاما قيادي كبير في جماعة ابو سياف المعروفة بخطف اشخاص للحصول على فدية ومقرها في جنوب الفيليبين. ويقول محللون امنيون ان تنظيم الدولة الاسلامية يعتبر هابيلون زعيم التنظيم في جنوب شرق آسيا.
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