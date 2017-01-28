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28 كانون الثاني 2017
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الملاحة في مرفأ صور... تتوقف

publishing date: 28/01/2017 06:33:53
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الملاحة في مرفأ صور... تتوقف
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أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في منطقة صور الى ارتفاع منسوب مجرى نهر الليطاني في منطقة القاسمية بعد موسم جفاف أدى نشاف المجرى كليا قبل بدء فصل الشتاء.

 

كما، أدت العاصفة الى توقف حركة الملاحة في مرفأ صور بسبب ارتفاع الأمواج وتعذر الصيادين من مزاولة عملهم وعدم الإبحار. وانقطع التيار الكهربائي عن معظم قرى وبلدات القضاء بسبب شدة الرياح التي ترافقت مع أمطار غزيرة وحبات البرد.

هذا، ولم يسلم القطاع الزراعي الذي يشهد أدنى أسعار له من العاصفة، حيث تضررت بساتين الحمضيات والموز.

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