بالصورة - احراق سيارة مسؤول في امل وجزء من بيته ونجاة عائلته

أقدم مجهولون صباح اليوم، على احراق سيارة نائب المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في بلدة عيتا الجبل - قضاء بنت جبيل ياسر عبد الله مرتضى، اضافة الى حرق جزء من بيته، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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ونجت زوجته واولاده بأعجوبة. وعمل الدفاع المدني في مركز تبنين على اخماد الحريق، كما حضرت القوى الامنية من مخفر تبنين الى المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.