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28 كانون الثاني 2017
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زيارة مفاجئة لشبيب... وعقوبات ادارية فورية

publishing date: 28/01/2017 07:02:10
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زيارة مفاجئة لشبيب... وعقوبات ادارية فورية
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قام محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب صباح اليوم بجولة مفاجئة على مبنى البلدية 2  للإطلاع عن كثب على مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وحسن سير العمل من خلال إنجاز معاملات المواطنين، حيث تبين عدم التزام بعض الموظفين وتغييبهم عن مركز عملهم من دون عذر شرعي، مما حدا بالمحافظ شبيب الى فرض العقوبات الإدارية الفورية بحق كل المقصرين.
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 وشدد شبيب على كافة الموظفين ومدارء المصالح ورؤساء الأقسام، التحلي بحس المسؤولية  في التعامل مع المواطنين بهدف تحسس احتياجاتهم ومساعدتهم لتذليل كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنجاز معاملاتهم أي دون تأخير‮.‬
كما أوعز شبيب الى مدراء المصالح ورؤساء الأقسام، التشدد في مراقبة دوام الموظفين لوضع حد للتراخي والمماطلة التي يبديها أحياناً بعض الموظفين في عملهم .

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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