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28 كانون الثاني 2017
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منتخب لبنان الى الاردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا

publishing date: 28/01/2017 07:22:57
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منتخب لبنان الى الاردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا
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غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال في كرة السلة  ظهر السبت الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا  التي ستقام بين 29 كانون الثاني الجاري و2 شباط المقبل بمشاركة ست دول وهي اضافة الى لبنان كل من الاردن،سوريا،فلسطين، العراق وايران.

 
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وكان في وداع البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس اتحاد كرة السلة بيار كاخيا ونائب رئيس الاتحاد رامي فواز والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد تمّام جارودي و"عميد" رؤساء الاندية اللبنانية رئيس النادي الرياضي(بيروت) المهندس هشام جارودي الذين تمنوا للبعثة التوفيق في الاستحقاق الاقليمي.

 

وفي ما يلي اسماء اعضاء البعثة:مدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج(رئيساً)،عضو الاتحاد غازي بستاني(ادارياً)، جو مجاعص(مدربا)،فلادان غلافينيتش(مساعداً للمدرب)،رباح نجيم(حكماً دولياً)،خليل نصار(معالجاً فيزيائياً)،فؤاد جرجس(مدرباً للياقة البدنية)، جورج يعقوب(لوجستياً) واللاعبون فادي الخطيب(قائد المنتخب)،باسل بوجي،نديم سعيد،أمير سعود،وائل عرقجي، علي حيدر،شارل تابت،ايلي رستم،ايلي اسطفان،جاد خليل،علي مزهر وآتر ماجوك.

وفي ما يلي البرنامج الكامل  لبطولة غرب آسيا بتوقيت بيروت:

 

*الأحد 29 كانون الثاني:

 

-الساعة 15.00-فلسطين-ايران

 

-الساعة 17.00-لبنان-العراق

 

-الساعة 19.00-سوريا-الاردن

 

*الاثنين 30 كانون الثاني:

 

-الساعة 15.00-ايران –سوريا

 

-الساعة 17.00-لبنان-فلسطين

 

-الساعة 19.00-الاردن-العراق

 

*الثلاثاء 31 كانون الثاني:

 

-الساعة 15.00-العراق –سوريا

 

-الساعة 17.00-لبنان-ايران

 

-الساعة 19.00-فلسطين- الاردن

 

*الاربعاء 1 شباط:

 

-الساعة 15.00-ايران-العراق

 

-الساعة 17.00-لبنان-الاردن

 

-الساعة 19.00-سوريا-فلسطين

 

*الخميس 2 شباط:

 

-الساعة 15.00- لبنان –سوريا

 

-الساعة 17.00-الاردن-ايران

 

-الساعة 19.00- فلسطين-العراق

 

وسيستهل منتخب لبنان مبارياته في البطولة ضد العراق عند الساعة الخامسة من عصر الأحد بتوقيت بيروت على ان يخوض مبارياته عند الساعة الخامسة مع تعديل طرأ على البرنامج اذ سيلعب لبنان مع سوريا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل بدلاً من الساعة الخامسة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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