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28 كانون الثاني 2017
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بيان إعتذار من ميريام فارس بعد وفاة والدها

publishing date: 28/01/2017 07:31:45
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بيان إعتذار من ميريام فارس بعد وفاة والدها
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أعلنت الفنانة ميريام فارس تأجيل جميع حفلاتها بسبب وفاة والدها، ونشرت صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بيان إعتذار جاء فيه "نظراً للمصاب الأليم الذي حل بملكة المسرح ميريام فارس وعائلتها، اعتذرت شركة ميريام ميوزيك من الشركات والمنظمين والعائلات الكريمة الذين كانت قد تعاقدت معهم لإحياء الحفلات والأفراح في الفترة المقبلة".
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وتقدّمت ميريام فارس في البيان بالشكر لكل الذين تعاونوا وتفهموا صعوبة وحساسية هذه الفترة وتأجيلهم الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها ومن بينها حفل خيري لصالح مسرح المدينة في بيروت. كما خصّت بالشكر جميع العائلات الذين قاموا بتأجيل مواعيد أفراحهم لإصرارهم على احتفالهم بهذه المناسبة المميزة بوجود ملكة المسرح. وختم البيان بعبارة "سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة فور تحديدها".
 
 
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