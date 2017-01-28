جريصاتي: لامتناع القضاة عن اتخاذ اي موقف في الاعلام من دون اذن مسبق

وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد جاء فيه: "تبين في الآونة الاخيرة ان عددا من السادة القضاة يشاركون في ندوات ومحاضرات ومقابلات اعلامية او يلقون خطبا ويدلون بتصريحات او ينشرون مؤلفات من دون اذن خطي مسبق من وزير العدل او اي مرجع مختص آخر.
ماذا طلب جريصاتي من القاضي فهد
لذلك، نطلب من جانبكم التعميم على السادة القضاة التقيد بالقوانين النافذة وبموجب التحفظ وبالتالي الامتناع عن اتخاذ اي موقف في الاعلام او العلن من دون الحصول على الاذن الخطي من المرجع المختص".
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