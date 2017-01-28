شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 30 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
أخبار دولية
28 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

اتفاق بين ترامب وبوتين...

publishing date: 28/01/2017 19:05:00
episodes
اتفاق بين ترامب وبوتين...
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 أعلن الكرملين في بيان ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا السبت وعبرا عن رغبتهما في تعاون بلديهما في سوريا لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف الكرملين أن الرئيسين شددا أيضا في أول اتصال بينهما منذ تنصيب ترامب رئيسا على أهمية استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على استقرار العلاقات.
الإعلان


ولم ترد في بيان الكرملين إشارة إلى أن الزعيمين تطرقا لمناقشة قضية تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.
 

من جهته، أعلن البيت الأبيض ان ترامب وبوتين تحدثا عن كيفية العمل سويا بشأن قتال تنظيم داعش وتحقيق السلام في سوريا.

 

 وأضاف بيان البيت الأبيض ان"المكالمة الإيجابية كانت بداية مهمة لتحسين العلاقة التي تحتاج إلى إصلاح بين الولايات المتحدة وروسيا."

 

وأمل ترامب وبوتين أن يتمكن الجانبان من التحرك سريعا للتصدي للإرهاب والتعامل مع القضايا الهامة الأخرى محل الاهتمام المشترك.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact