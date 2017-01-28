اتفاق بين ترامب وبوتين...

أعلن الكرملين في بيان ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا السبت وعبرا عن رغبتهما في تعاون بلديهما في سوريا لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين شددا أيضا في أول اتصال بينهما منذ تنصيب ترامب رئيسا على أهمية استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على استقرار العلاقات.ولم ترد في بيان الكرملين إشارة إلى أن الزعيمين تطرقا لمناقشة قضية تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

من جهته، أعلن البيت الأبيض ان ترامب وبوتين تحدثا عن كيفية العمل سويا بشأن قتال تنظيم داعش وتحقيق السلام في سوريا.

وأضاف بيان البيت الأبيض ان"المكالمة الإيجابية كانت بداية مهمة لتحسين العلاقة التي تحتاج إلى إصلاح بين الولايات المتحدة وروسيا."

وأمل ترامب وبوتين أن يتمكن الجانبان من التحرك سريعا للتصدي للإرهاب والتعامل مع القضايا الهامة الأخرى محل الاهتمام المشترك.