اتفاق بين ترامب وبوتين...

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من جهته، أعلن البيت الأبيض ان ترامب وبوتين تحدثا عن كيفية العمل سويا بشأن قتال تنظيم داعش وتحقيق السلام في سوريا.
وأضاف بيان البيت الأبيض ان"المكالمة الإيجابية كانت بداية مهمة لتحسين العلاقة التي تحتاج إلى إصلاح بين الولايات المتحدة وروسيا."
وأمل ترامب وبوتين أن يتمكن الجانبان من التحرك سريعا للتصدي للإرهاب والتعامل مع القضايا الهامة الأخرى محل الاهتمام المشترك.