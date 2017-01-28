هولاند وميركل يحذران ترامب...

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السبت نظيره الأميركي دونالد ترامب من اتخاذ نهج حمائي مما سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية واشار إن المبادىء الديمقراطية يجب أن تحترم.

وطبقا لبيان من مكتب الرئيس الفرنسي أبلغ هولاند ترامب في أول اتصال هاتفي رسمي بينهما بأن "الانكفاء على الداخل في عالم مضطرب وغير واضح المعالم معناه الدخول في طريق مسدود".

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وفي السياق عينه، اكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان القيود التي فرضها ترامب "غير مبررة"، كما قال الناطق باسمها شتيفن سايبرت الاحد غداة محادثة هاتفية بين ميركل وترامب.



وأكد سايبرت في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الالمانية ان ميركل "مقتنعة بانه حتى في اطار مكافحة الارهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على اشخاص حسب اصولهم او معتقداتهم". واوضح ان الحكومة الالمانية "ستواصل الآن دراسة انعكاسات" نتائج هذا المنع على المواطنين الالمان الذي يحملون جنسية مزدوجة وتطالهم الاجراءات الاميركية".



ولم تأت البيانات الصادرة عن الطرفين عقب المحادثة على ذكر مسألة حظر الهجرة، الا ان سايبرت اشار الى ان المستشارة ذكرت الملياردير الاميركي بمسؤولياته المتعلقة بحقوق الانسان.