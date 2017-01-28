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28 كانون الثاني 2017
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كيف دافع ترامب عن اجراءاته الصارمة؟

publishing date: 28/01/2017 17:49:46
episodes
المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت ان الأمر التنفيذي الذي يقيد الهجرة إلى الولايات المتحدة ليس حظرا على المسلمين وإنه يعمل بشكل جيد.
 
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "ليس حظرا على المسلمين... يعمل بشكل جيد جدا. تراه في المطارات وتراه في كل مكان". 
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ودافع البيت الأبيض عن تطبيقه لقرار ترامب وأعلن رينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض "لم يكن الأمر فوضويا" مضيفا أن 325 ألفا مسافر دخلوا الولايات المتحدة أمس السبت ولم يحتجز منهم سوى 109 مسافرين.

وأكد "أغلب هؤلاء الأشخاص أعيدوا. لدينا نحو 24 شخصا لا يزالون محتجزين وأتوقع طالما أنهم ليسوا أناسا سيئين فإنهم سيعبرون قبل مرور نصف يوم آخر."
 
من جانبه قال السناتور الجمهوري مينش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي إن الولايات المتحدة بحاجة "لأن تكون حذرة" وهي تطبق قرار ترامب التنفيذي.
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