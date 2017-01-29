قرار ترامب ينعكس تظاهرات رافضة داخل الولايات المتحدة

عطلت قاضية فدرالية اميركية مساء السبت جزئيا قرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر الى الولايات المتحدة موقتا، إذ امرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي .

الإعلان

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين، فان القاضية آن دونيلي وفي اعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة ابرزها "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية"، اصدرت اوامرها للسلطات الاميركية بعدم ترحيل اي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي ايران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، اذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول الى الولايات المتحدة.

كما امرت القاضية السلطات الاميركية بنشر لائحة باسماء كل الاشخاص الذين اوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.

إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول واشنطن بعد أمر ترامب أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إن الحظر الأميركي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران. وأوضحت الرسالة أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أطلعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر على القواعد الجديدة مشيرة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول الولايات المتحدة.

اضطرابات في مطار كينيدي شهد مطار جون اف كينيدي الدولي في نيويورك اضطرابات السبت مع بدء سريان قرار ترامب. وتركزت الاضطرابات في مبنى الركاب الرقم 4 حيث اضطرت قوات الامن لنشر تعزيزات، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس، مشيرا الى ان مئات الاشخاص احتشدوا في قاعة الوصول ينتظرون وصول مسافريهم ولكن مع مرور الوقت تبين لهم ان هؤلاء منعوا من دخول الاراضي الاميركية، مما استدعى من السلطات اغلاق المخارج التي يستخدمها الركاب في العادة. وفي موقف السيارات التابع للمطار احتشد مئات المتظاهرين للاحتجاج على الامر التنفيذي للرئيس ترامب، وذلك تلبية لدعوة اطلقتها جمعيات حقوقية ابرزها "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" (ايه سي ال يو).

تيريزا ماي "لا توافق" على سياسة ترامب بشأن الهجرة

اعلنت الحكومة البريطانية ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي "لا توافق" على الحظر الذي فرضه ترامب على سفر هؤلاء الرعايا، مؤكدة انها ستتدخل اذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.

وأضاف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان "سياسة الهجرة الاميركية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا والتي يجب ان تحددها حكومتنا. ولكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة".

ظريف يعتبر قرار ترامب "هدية للمتطرفين "

وفيما راى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان قرار ترامب "هدية كبيرة الى المتطرفين"، استدعت ايران سفير سويسرا لدى طهران للاحتجاج على حظر السفر الذي فرضه ترامب

ولفت ظريف الى ان الأميركيين الذي يحملون تأشيرات سفر لإيران يمكنهم دخول البلاد رغم أن طهران تعهدت بالرد بالمثل على حظر أميركي على دخول الزائرين من إيران . كندا ستواصل استقبال اللاجئين اكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ارادة بلاده في استقبال اللاجئين "بمعزل عن معتقداتهم". وقال ترودو في تغريدة على موقع تويتر: "الى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم ان تعرفوا ان كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم". واضاف ان "التنوع يصنع قوتنا". ميركل : مرسوم ترامب حول الهجرة "غير مبرر" اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان القيود التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هجرة مواطنين من سبع دول اسلامية "غير مبررة". واوضح الناطق باسمها شتيفن سايبرت ان ميركل "مقتنعة بانه حتى في اطار مكافحة الارهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على اشخاص حسب اصولهم او معتقداتهم". قوات الحشد الشعبي الشيعية تدعو لحظر دخول الأميركيين العراق دعت قوات الحشد الشعبي الحكومة العراقية إلى حظر دخول الرعايا الأميركيين العراق وطرد الموجودين بالفعل في البلاد، ردا على قيود السفر الأميركية الجديدة على العراقيين. الى ذلك، ندد المتمردون الحوثيون بقرار ترامب منع مواطني سبع دول بينها اليمن من دخول الولايات المتحدة.

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية في حكومة المتمردين غير المعترف بها ان القرار الاميركي الذي اتخذ "تحت عنوان محاربة الارهاب والتطرف الاسلامي، بحاجة الى مزيد من التقييم واعادة النظر".

الى ذلك، طلبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العراقي من الحكومة الرد بالمثل على قيود السفر الأميركية.