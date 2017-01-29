اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي...وهذا ما جاء فيه

اجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا خلاله على ضرورة "التطبيق الصارم" للاتفاق النووي الايراني، كما افاد البيت الابيض.



وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان ترامب والعاهل السعودي اتفقا ايضا على ضرورة التصدي "للانشطة الايرانية المزعزعة لاستقرار" المنطقة وكذلك ايضا على محاربة "الارهاب الاسلامي المتطرف".

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كذلك فقد اتفق الزعيمان بحسب بيان البيت الابيض على اقامة "مناطق آمنة" في كل من سوريا واليمن.



وكان قد أعلن البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث هاتفيا مع زعماء السعودية والإمارات وكوريا الجنوبية.