ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد داعش

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء السبت امرا تنفيذيا يمنح الجيش مهلة 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة "لهزيمة" تنظيم داعش، ليفي بذلك بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.

وينص الامر التنفيذي على وجوب ان يقدم القادة العسكريون الى القائد الاعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوما "استراتيجية شاملة وخططا لهزيمة تنظيم داعش".

كما يدعو الامر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لاعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها وذلك بهدف التخلص من تلك التي "تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي في ما يتعلق باستخدام القوة ضد داعش" ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الانترنت.

ويدعو الامر لاعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل الارهابيين، ويطلب ايضا من الوزير "تحديد شركاء جددا للتحالف" الذي تقوده واشنطن ضد داعش في سوريا والعراق.