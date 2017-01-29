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29 كانون الثاني 2017
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فقدان مركب في ماليزيا على متنه 28 سائحا صينيا

publishing date: 29/01/2017 00:27:05
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فقدان مركب في ماليزيا على متنه 28 سائحا صينيا
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اعلن خفر السواحل الماليزية فقدان مركب على متنه 31 شخصا، بينهم 28 سائحا صينيا، وذلك اثناء ابحاره قبالة الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

     

وأكد متحدث باسم الوكالة الماليزية للمراقبة البحرية ان "مالك المركب تقدم ببلاغ مساء السبت عن اختفاء المركب وقد اطلقنا عمليات بحث عنه".

   

واوضح ان المركب الذي يقل 28 سائحا صينيا وطاقما من ثلاثة اشخاص هم الربان ومساعداه، غادر المرفأ صباح السبت وخلال النهار ساءت الاحوال الجوية كثيرا.

  

واضاف ان المركب كان متجها الى جزيرة تبعد حوالى 60 كلم الى الغرب من كوتا كينابالو عاصمة ولاية صباح الشرقية. 

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