هذه حال الطرقات الجبلية...

رغم انحسار العاصفة الا ان العديد من الطرقات لا تزال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
وقد احاطت قوى الامن المواطنين بصورة الطرقات الجبلية وهي كالآتي:
*طريق لحفد - جاج - سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع.
*ألطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية باستثناء الشاحنات والباصات.
*طريق عيناتا – الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
*طريق فرتون - الرميلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
*طريق ترشيش -زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
*طريق اللقلوق- تنورين مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
*طريق صنين - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
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