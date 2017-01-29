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29 كانون الثاني 2017
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هذه حال الطرقات الجبلية...

publishing date: 29/01/2017 00:34:07
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هذه حال الطرقات الجبلية...
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رغم انحسار العاصفة الا ان العديد من الطرقات لا تزال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
وقد احاطت قوى الامن المواطنين بصورة الطرقات الجبلية وهي كالآتي: 
*طريق لحفد - جاج - سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع.
*ألطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية باستثناء الشاحنات والباصات.
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*طريق عيناتا – الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. 
*طريق فرتون - الرميلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. 
*طريق ترشيش -زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. 
*طريق اللقلوق- تنورين مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. 
*طريق صنين - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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