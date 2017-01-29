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29 كانون الثاني 2017
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المكسيك تأسف لموقف نتانياهو المؤيد لجدار ترامب

publishing date: 29/01/2017 00:36:26
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المكسيك تأسف لموقف نتانياهو المؤيد لجدار ترامب
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 اعربت المكسيك عن اسفها للتأييد الذي ابداه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

 واضاف بيان لوزارة الخارجية المكسيكية مخاطبا الاسرائيليين ان "المكسيك صديقة لاسرائيل ويجب على رئيس وزرائكم ان يعاملها كذلك".

 ووقع ترامب الاربعاء مرسوما تنفيذيا يامر المسؤولين بالبدء في "تخطيط وتصميم وبناء جدار فعلي" على طول الحدود مع المكسيك البالغة 3200 كلم، وفاء لوعده الانتخابي.

 واستشهد ترامب باسرائيل في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاخبارية الخميس لتبرير قراره، قائلا ان الجدار "اوقف 99,9%" من الهجرة غير الشرعية

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