الرياشي لـ"الشرق الاوسط": تطبيق "المختلط" قد يؤدي الى تأجيل تقني للانتخابات

أبدى وزير الإعلام ملحم الرياشي "تفاؤله بقرب التوصل إلى قانون جديد".

وأشار في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" الى ان "منطلق البحث الأساسي بات هو القانون المختلط والاقتراح الذي قدّمه حزب "القوات" بعدما أصبح هناك قناعة لدى الجميع بأنه لا يمكن تطبيق النسبية المطلقة أو الأكثرية المطلقة، ويبقى المختلط الحل الوسطي والأنسب لكل الأفرقاء رغم ان تطبيقه قد يؤدي الى تأجيل تقني للانتخابات."