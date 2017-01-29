آلان عون لـ"الشرق الأوسط": للاستغناء عن خياري الستين أو التمديد

اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" آلان عون أن "الصيغة الانتخابية التي يتم البحث بها تنطلق من طرح "التيار الوطني الحر"، موضحا أنه "من المرجّح تقسيم المحافظات بالتساوي بين الأكثري والنسبي".

وفي حين رجّح "تأجيل موعد الانتخابات لأسباب تقنية"، لفت في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "البحث يرتكز في مراحله الأخيرة على توزيع المقاعد والتفاصيل الأخرى"، داعياً الأفرقاء السياسيين إلى "إعادة حساباتهم والاستغناء عن خياري الستين أو التمديد".

وأشار عون إلى أن أنه "سيصار إلى استكمال اللقاءات الأسبوع المقبل بعد التواصل مع أفرقاء آخرين غير ممثلين في الاجتماع".