جنبلاط وحصان كاليغولا الانتخابي

ما حقيقة هذا الموضوع؟
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شبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالامبراطور الروماني كاليغولا، قائلا ان ترامب هو كاليغولا الحديث.
وكان كاليغولا نموذجا للشر وجنون العظمة وهو أشهر طاغية في التاريخ بوحشيته وجنونه.
ورأى جنبلاط ان "خلال ايام الامبراطور ترامب الشبيه بكاليغولا كل شيء قد يحدث".
وتأتي تغريدة جنبلاط بعد اعلان ترامب الحظر الأميركي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط.
يذكر ان هذا الحصان كان المفضل عند كاليغولا.
واعتبر المؤرخون ان تصرف كاليغولا مع incitatus كان طريقة للسخرية ولاغضاب أعضاء مجلس الشيوخ.
فماذا يقصد جنبلاط بربطه هذا الحصان بقانون الانتخاب؟