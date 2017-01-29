شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 30 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
أخبار محلية
29 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

جنبلاط وحصان كاليغولا الانتخابي

publishing date: 29/01/2017 02:45:00
episodes
جنبلاط وحصان كاليغولا الانتخابي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

شبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالامبراطور الروماني كاليغولا، قائلا ان ترامب هو كاليغولا الحديث.  ​

وكان كاليغولا نموذجا للشر وجنون العظمة وهو أشهر طاغية في التاريخ بوحشيته وجنونه.

 
الإعلان

ورأى جنبلاط ان "خلال ايام الامبراطور ترامب الشبيه بكاليغولا كل شيء قد يحدث".

وتأتي تغريدة جنبلاط بعد اعلان ترامب الحظر الأميركي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط.

 
 وأمل جنبلاط الا تخرج اللجنة الرباعية الانتخابية بحصان incitatus.

يذكر ان هذا الحصان كان المفضل عند كاليغولا.

واعتبر المؤرخون ان تصرف كاليغولا مع incitatus كان طريقة للسخرية ولاغضاب أعضاء مجلس الشيوخ.

فماذا يقصد جنبلاط بربطه هذا الحصان بقانون الانتخاب؟ 

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact