جنبلاط وحصان كاليغولا الانتخابي

شبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالامبراطور الروماني كاليغولا، قائلا ان ترامب هو كاليغولا الحديث. ​

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وكان كاليغولا نموذجا للشر وجنون العظمة وهو أشهر طاغية في التاريخ بوحشيته وجنونه.

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ورأى جنبلاط ان "خلال ايام الامبراطور ترامب الشبيه بكاليغولا كل شيء قد يحدث". ​

وتأتي تغريدة جنبلاط بعد اعلان ترامب الحظر الأميركي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط.