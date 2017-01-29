بري لـ"المستقبل": بدنا ناكل عنب

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حديث لصحيفة "المستقبل" أنه ينتظر من الحكومة "أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب"، موضحاً انه حاول مراراً اقتراح قوانين في المجلس.. وما مشي الحال. اللي ما بيجي منك بيجي من غيرك".

ولدى سؤاله عمّا آلت إليه نتائج اجتماعَي بعبدا ووزارة المال حول القانون، قال برّي: "بعد ما صار شي، بدنا ناكل عنب، حتى الآن لا يمكننا القول ان ثمة نتائج تحقّقت".

وشدد على ان أولويته هي التوافق على قانون.