العاصفة انحسرت ولكن ماذا عن الجليد؟

ينحسر المنخفض الجوي اليوم انما مع استمرار البرودة الشديدة في الأجواء، لتعود كتل باردة تؤثر على لبنان عصر الغد والثلاثاء.

الاحد : الاستقرار الجوي يعود مع بقاء الحرارة باردة جدا بسبب الرياح الشمالية القطبية التي ما زالت تتدفق على منطقتنا. حرارة السواحل بين ٢ و ١٢ درجة ، وتسيطر موجة جليد ليلا وفجرا بدءا من ال ٥٠٠م الى ٦٠٠م . تحذير من سلوك الطرقات الجبلية. درجات الحرارة ساحلا من ٣ الى ١٠.

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الاثنين : طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة انما تبقى باردة. وحرارة السواحل بين ٦ و ١٥ درجة ليتحول الطقس بعد الظهر والعصر الى متقلب مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة وثلوج خفيفة على ٩٠٠م الى ١١٠٠م.

الثلاثاء : طقس متقلب الى غير مستقر احيانا وبارد مع احتمال امطار متفرقة وتتساقط ثلوج خفيفة ومتفرقة بين ٨٠٠م و١٠٠٠م والحرارة تتراوح ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة .