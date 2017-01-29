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29 كانون الثاني 2017
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العاصفة انحسرت ولكن ماذا عن الجليد؟

publishing date: 29/01/2017 03:13:58
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ينحسر المنخفض الجوي اليوم انما مع استمرار البرودة الشديدة في الأجواء، لتعود كتل باردة تؤثر على لبنان عصر الغد والثلاثاء.
الاحد : الاستقرار الجوي يعود مع بقاء الحرارة باردة جدا بسبب الرياح الشمالية القطبية التي ما زالت تتدفق على منطقتنا. حرارة السواحل بين ٢ و ١٢ درجة ، وتسيطر موجة جليد ليلا وفجرا بدءا من ال ٥٠٠م الى ٦٠٠م . تحذير من سلوك الطرقات الجبلية. درجات الحرارة ساحلا من ٣ الى ١٠.
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الاثنين : طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة انما تبقى باردة. وحرارة السواحل بين ٦ و ١٥ درجة ليتحول الطقس بعد الظهر والعصر الى متقلب مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة وثلوج خفيفة على ٩٠٠م الى ١١٠٠م. 
الثلاثاء : طقس متقلب الى غير مستقر احيانا وبارد مع احتمال امطار متفرقة وتتساقط ثلوج خفيفة ومتفرقة بين ٨٠٠م  و١٠٠٠م والحرارة تتراوح ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة .
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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