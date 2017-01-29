عملية عسكرية للجيش الاميركي في اليمن...بموافقة ترامب

قتل ثلاثون مسلحا ينتمون الى تنظيم القاعدة وعشرة مدنيين في هجوم جوي يرجح انه اميركي استهدف فجر الاحد مجموعة منازل في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية، حسبما افاد مسؤول محلي.

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من جهته، اعلن الجيش الاميركي ان جنديا اميركيا قتل وجرح ثلاثة اخرون في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن ليل السبت الاحد، موضحا ان 14 مسلحا من القاعدة قتلوا في الهجوم نفسه.



وأعلن مسؤول عسكري أميركي إن الرئيس دونالد ترامب أجاز العملية العسكرية الاميركية على مقر للقاعدة في اليمن واستهدفت جمع معلومات مخابرات عن التنظيم.



هذا واعلن احد افراد عائلة الاميركي اليمني انور العولقي الذي قتل في غارة اميركية في العام 2011 ان ابنة هذا الامام قتلت ليل السبت الاحد في الهجوم الاميركي الذي استهدف منازل وابنية لتنظيم القاعدة وسط اليمن.