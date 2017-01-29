باسيل جال في قضاء بعبدا: محكومون بالشراكة

أعلن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل انهم رفعنا السقف عالياً بازالة الحواجز أكان عبر التفاهم مع "الشيعة" او "القوات".



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ولاحقا التقى باسيل، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي في دار المطرانية حيث قال:"نحن دائما ضحايا الاعتداء على اصحاب الفكر المختلف وكنت اول مسؤول عربي واجنبي زار الموصل وعاينت ما تعرض له الكلدان"، لافتا الى أنهم بفضل صمودهم اعادوا تركيز انفسهم في لبنان الذي هو منطلق لكل الشرق.

وأكد أن سياستهم برفض النزوح لم تطل مذهبا او طائفة او عرقا بل انطلقت من مبدأ التمسك بالارض حتى لا يملأها التطرف.وأشار الى أن المسيحيين يجب ان يكونوا مذهبا واحدا في موضوع قانون الانتخاب مؤكدا عدم التمييز بين بعضهم البعض.

وقال: "طرحنا في موضوع الانتخاب اعتبار المسيحيين مذهبا واحدا وهو يلاقي قبولا اكثر فأكثر ونأمل اقراره قريبا". وقال، بعد مشاركته في القداس الالهي في كنيسة مار نهرا- فرن الشباك بحضور نواب وفعاليات:"اننا اليوم في مثلث الصمود وهذا الصمود اوصلنا الى استرداد حقوقنا...ما قمنا به اليوم اننا رفعنا السقف عاليا وازلنا الحيطان بين بعضنا البعض وفتحنا المجتمع على بعضه...اهم ما قمتم به هو صمودكم وكنتم خط دفاع في الحرب وفي السلم".ولاحقا التقى باسيل، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي في دار المطرانية حيث قال:"نحن دائما ضحايا الاعتداء على اصحاب الفكر المختلف وكنت اول مسؤول عربي واجنبي زار الموصل وعاينت ما تعرض له الكلدان"، لافتا الى أنهم بفضل صمودهم اعادوا تركيز انفسهم في لبنان الذي هو منطلق لكل الشرق.وأكد أن سياستهم برفض النزوح لم تطل مذهبا او طائفة او عرقا بل انطلقت من مبدأ التمسك بالارض حتى لا يملأها التطرف.وأشار الى أن المسيحيين يجب ان يكونوا مذهبا واحدا في موضوع قانون الانتخاب مؤكدا عدم التمييز بين بعضهم البعض.وقال: "طرحنا في موضوع الانتخاب اعتبار المسيحيين مذهبا واحدا وهو يلاقي قبولا اكثر فأكثر ونأمل اقراره قريبا".

وبعدها، شارك باسيل في كنيسة مار مخايل في الشياح، في الاحتفال الذي تنظمه بلدية الغبيري، لمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة على توقيع ورقة التفاهم بين الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله والرئيس ميشال عون.

ومن هناك، أعلن باسيل ان قوة التفاهم مع حزب الله دفعت الى تفاهمات اخرى، وقال:" مهما اختلفنا بالفكر فاننا بالنهاية نتشارك التاريخ والارض والمستقبل"، لافتا الى ان تفاهم مار مخايل هد حائط خطوط التماس وتفاهم معراب هد خطوط التماس في الاحياء والبيوت والتفاهم مع المستقبل يهد حائط التهميش لأجل الشراكة".





من جهته، أكد النائب علي عمار التعطش لدولة "التغيير والاصلاح" ولان يصبحوا واحدا بوطن واحد، وقال:" لا للستين ولا للتمديد انما نريد قانونا عصريا لا يلغي أحدا".



ودعا لقانون انتخابي يؤمن الحد الادنى لمفهوم الشراكة .من جهته، أكد النائب علي عمار التعطش لدولة "التغيير والاصلاح" ولان يصبحوا واحدا بوطن واحد، وقال:" لا للستين ولا للتمديد انما نريد قانونا عصريا لا يلغي أحدا".