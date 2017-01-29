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وهاب ردا على جنبلاط: "عندنا يحبون تعيين الحمير"

publishing date: 29/01/2017 07:00:21
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وهاب ردا على جنبلاط: &quot;عندنا يحبون تعيين الحمير&quot;
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رد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على تغريدات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حول الامبراطور الروماني كاليغولا وحصانه incitatus، قائلا:" كاليغولا على الأقل عين الحصان قنصلاً أما المشكلة عندنا أنهم يحبون تعيين الحمير وليس الأحصنة".

يذكر ان الامبراطور الروماني كاليغولا هو أشهر طاغية في التاريخ بوحشيته وجنونه وكان حصانه incitatus  المدلل عنده.

وكان كاليغولا ينظر في تعيين incitatus قنصلا. 

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