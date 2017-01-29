طرقات المتن الاعلى وجرد عاليه مقفلة بالجليد

ادت طبقة الجليد الكثيفة التي تكونت على الطريق الى اقفال معظم الطرقات الرئيسية والداخلية في منطقة المتن الاعلى وجرد عاليه - بحمدون بعد تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر.

الإعلان

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





وتشهد الطرق حركة سير خفيفة الا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وتكونت طبقة من الجليد على طول الطريق الدولية وصولا حتى مدينة عاليه.والتزم معظم الاهالي في القرى والبلدات التي يزيد ارتفاعها عن 900 م منازلهم لخطورة السير على هذه الطرق بخاصة الداخلية خوفا من حصول حوادث سير، وكذلك بسبب الصقيع الذي يسيطر على المنطقة.