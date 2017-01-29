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هذا الرجل سيصبح أول "تريليونير" في العالم

publishing date: 29/01/2017 08:23:13
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هذا الرجل سيصبح أول &quot;تريليونير&quot; في العالم
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كشف تقرير لمنظمة "أوكسفام" البريطانية أنّ مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركيّة العملاقة بيل غيتس قد يصبح أوّل "تريليونير" في العالم في غضون 25 سنة.

 

وتوقعت الدراسة ثروة غيتس المستقبليّة مستعينة بمعدلّ نمو استثماراته التي ازدادت بنسبة 11 في المئة منذ عام 2009 وهي في ازدياد مستمر.

 
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وبهذا المعدل، قد يصبح غيتس، الذي يتصدر قائمة "فوربس" حاليًا لأغنى أغنياء العالم بثروة تبلغ قيمتها 85 مليار دولار، "تريليونيرًا" بسهولة عند بلوغه سن الـ86.

 
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