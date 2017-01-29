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ما فعله هذا الرجل التسعيني بزوجته الـ31 مأساويًا!

publishing date: 29/01/2017 08:32:51
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ما فعله هذا الرجل التسعيني بزوجته الـ31 مأساويًا!
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تناقلت صحف هنديّة قصّة السيّدة شابانا سلطانا التي تبلغ من العمر 38 عامًا والتي عاشت كالزوجة رقم 31 لرجل أعمال سعودي بعدما تزوجته منذ 20 عامًا.

وزعمت سلطانا أنّ زوجها البالغ من العمر 90 عامًا أرغمها على العودة إلى ديارها بعد ما بدأت تعاني مرضًا خطرًا ومنعها من أن تأخذ ابنتها معها.

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وبحسب صحيفة "دكان كرونيكال" الهنديّة، قالت سلطانا إنّ زوجها وأفراد عائلته تعمدّوا حجز الابنة في غرفة معزولة  ومنعوها حتّى من التحدث إلى والدتها عبر الهاتف.

ونقلت الصحيفة عن السيدة قولها إنها تقدمت بطلب لوزارة الخارجية كي تساعدها على التواصل مع ابنتها أو إعادتها إليها، لكنّها لم تتلق أي رد من الوزارة.

وذكرت الصحيفة أيضًا أنّ سلطانا لم تكن تريد الزواج من رجل الأعمال هذا بسب تقدّم سنّه غير أنّ شقيقتها أقنعتها أنّها ستعيش حياة مترفة معه وسترثه بعد موته.

إلا أنّها لاقت مصيرًا تعيسًا. هذا وعلمت فيما بعد أنّها الزوجة رقم 31.

 
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