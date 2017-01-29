شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 30 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
منوعات
منذ 20 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

شاهد لحظة تحطم طائرة خلال عرض جوي في أستراليا

publishing date: 29/01/2017 08:42:00
episodes
شاهد لحظة تحطم طائرة خلال عرض جوي في أستراليا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تم تداول فيديو بكثافة يبيّن لحظة تحطم طائرة وسقوطها في نهر سوان في مدينة برث الأستراليّة.

 

ووقعت الحادثة، التي أسفرت عن مقتل الشخصين الوحيدين اللّذين كانا على متنها، في خلال عرض جوي أقيم بمناسبة يوم أستراليا الوطني، وسط ذهول الحضور.

 
الإعلان

وبحسب الشرطة، كان أشخاص من خدمات الطوارئ موجودين مكان وقوع الحادثة، بيد أنّهم لم ستطيعوا إنقاذ الطيّار وزميله، فلقيا مصرعيهما.

 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact