شاهد لحظة تحطم طائرة خلال عرض جوي في أستراليا

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تم تداول فيديو بكثافة يبيّن لحظة تحطم طائرة وسقوطها في نهر سوان في مدينة برث الأستراليّة.
ووقعت الحادثة، التي أسفرت عن مقتل الشخصين الوحيدين اللّذين كانا على متنها، في خلال عرض جوي أقيم بمناسبة يوم أستراليا الوطني، وسط ذهول الحضور.
وبحسب الشرطة، كان أشخاص من خدمات الطوارئ موجودين مكان وقوع الحادثة، بيد أنّهم لم ستطيعوا إنقاذ الطيّار وزميله، فلقيا مصرعيهما.