لهذه الأسباب تتألم النساء أثناء ممارسة الجنس

كشفت دراسة بريطانيّة حديثة أنّ عددًا كبيرًا من النساء يعانين الألم أثناء ممارسة الجنس.

ورأت الدراسة التي أجريت على 7 آلاف امرأة ناشطة جنسيًا أنّ واحدة من كل 10 سيّدات تتألم أثناء الجماع.

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نُشرت نتائج هذه الدراسة فى مجلة لأمراض النساء والتوليد ونقلها موقع "Fox News".

وأشار القيّمون على الدراسة إلى أنّ عددًا لا بأس به من السيّدات يعانين هذه المشكلة المزمنة، مضيفين أنّ أغلبيتهن يهملن هذه الحالة.

وشملت الدراسة نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و74 عامًا، ليتبيّن أنّ السيدات اللّواتي يبلغن من العمر بين 50 و60 عامًا هنّ الأكثر ضررًا.

وأشارت الدراسة إلى أن الألم أثناء ممارسة الجنس ​قد ينتج عن جفاف المهبل، وبخاصة فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، أو ​عن بعض الأمراض المنقولة جنسيًا أو عن التهاب بطانة الرحم أو الأورام اللّيفية.

هذا ويمكن للأسباب العاطفية، كالقلق مثلًا، أن تضطلع بدور في هذا الصدد. فالقلق يتسبب بتراجع الرغبة الجنسيّة لدى المرأة.