شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 30 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
صحة و تغذية
منذ 18 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

لهذه الأسباب تتألم النساء أثناء ممارسة الجنس

publishing date: 29/01/2017 11:13:16
episodes
لهذه الأسباب تتألم النساء أثناء ممارسة الجنس
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

كشفت دراسة بريطانيّة حديثة أنّ عددًا كبيرًا من النساء يعانين الألم أثناء ممارسة الجنس.

 

ورأت الدراسة التي أجريت على 7 آلاف امرأة ناشطة جنسيًا أنّ واحدة من كل 10 سيّدات تتألم أثناء الجماع.

 
الإعلان

نُشرت نتائج هذه الدراسة فى مجلة لأمراض النساء والتوليد ونقلها موقع "Fox News".

 

وأشار القيّمون على الدراسة إلى أنّ عددًا لا بأس به من السيّدات يعانين هذه المشكلة المزمنة، مضيفين أنّ أغلبيتهن يهملن هذه الحالة.

 

وشملت الدراسة نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و74 عامًا، ليتبيّن أنّ السيدات اللّواتي يبلغن من العمر بين 50 و60 عامًا هنّ الأكثر ضررًا.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الألم أثناء ممارسة الجنس ​قد ينتج عن جفاف المهبل، وبخاصة فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، أو ​عن بعض الأمراض المنقولة جنسيًا أو عن التهاب بطانة الرحم أو الأورام اللّيفية.

 

هذا ويمكن للأسباب العاطفية، كالقلق مثلًا، أن تضطلع بدور في هذا الصدد. فالقلق يتسبب بتراجع الرغبة الجنسيّة لدى المرأة.

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact