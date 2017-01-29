فوز كبير للبنان على العراق ... ومنتخب الارز يواجه فلسطين عصر الاثنين

استهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة مبارياته في بطولة غرب آسياvالتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان حتى الخميس المقبل بفوز كاسح على نظيره العراقي وبنتيجة(86-46) وبفارق اربعين نقطة .

واشرك مدرب منتخب الأرز جو مجاعص جميع لاعبيه حيث سيطر المنتخب اللبناني بقيادة قائده فادي الخطيب على خصمه العراقي منذ بداية اللقاء .

الإعلان

وبدا واضحاً تفوّق اللاعبين اللبنانيين الذي نجحوا في الاطباق على "السلة" العراقية وتفوقوا دفاعاً وهجوماً وبسطوا سيطرتهم على اجواء المباراة التي كانت أشبه بتمرينة للاعبي منتخب الأرز. وفشل لاعبو المنتخب العراقي،الذين انهوا معسكراً تدريبياً دام 18 يوماً تحضيرا للبطولة ، في مجاراة لاعبي المنتخب اللبناني حيث تميز لاعبو وطن الارز الاثني عشر واستهلوا مبارياتهم في البطولة بصورة مثالية.

لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا وبدأ منتخب لبنان المباراة بداية صاروخية وانهى الربع الاول لمصلحته (23-11).وفي الربع الثاني واصل لبنان ضغطه لينهي الربع الثاني بفارق 19 نقطة(44-25).وفي الربع الثالث لم يتغير المشهد مع هجوم لبناني ضاغط وضعف في اداء لاعبي المنتخب العراقي لينتهي الربع الثالث بتقدم لبنان(64-37) وبفارق 27 نقطة.وفي الربع الرابع والاخير لم يتغيّرالمشهد مع مواصلة السيطرة اللبنانية الواضحة لينتهي اللقاء بفوز عريض للبنان وبنتيجة (86-46) وليبرهن منتخب لبنان انه جاء الى الاردن للمنافسة بقوة على لقب البطولة الاقليمية .