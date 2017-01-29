شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 30 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
رياضة
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

فوز كبير للبنان على العراق ... ومنتخب الارز يواجه فلسطين عصر الاثنين

publishing date: 29/01/2017 12:35:59
episodes
فوز كبير للبنان على العراق ... ومنتخب الارز يواجه فلسطين عصر الاثنين
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 استهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة مبارياته في بطولة غرب آسياvالتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان حتى الخميس المقبل بفوز كاسح على نظيره العراقي وبنتيجة(86-46) وبفارق اربعين نقطة  .
 
واشرك مدرب منتخب الأرز جو مجاعص جميع لاعبيه حيث سيطر المنتخب اللبناني بقيادة قائده فادي الخطيب على خصمه العراقي منذ بداية اللقاء .
الإعلان

 
وبدا واضحاً تفوّق اللاعبين اللبنانيين الذي نجحوا في الاطباق على "السلة" العراقية وتفوقوا دفاعاً وهجوماً وبسطوا سيطرتهم على اجواء المباراة  التي كانت أشبه بتمرينة للاعبي منتخب الأرز. وفشل  لاعبو المنتخب العراقي،الذين انهوا معسكراً تدريبياً دام 18  يوماً تحضيرا للبطولة ، في مجاراة لاعبي المنتخب اللبناني حيث تميز لاعبو وطن الارز  الاثني عشر واستهلوا  مبارياتهم في البطولة بصورة مثالية.
 
وبدأ منتخب لبنان المباراة بداية صاروخية وانهى الربع الاول لمصلحته (23-11).وفي الربع الثاني واصل لبنان ضغطه لينهي الربع الثاني بفارق 19 نقطة(44-25).وفي الربع الثالث لم يتغير المشهد مع هجوم لبناني ضاغط وضعف في اداء لاعبي المنتخب العراقي لينتهي الربع الثالث بتقدم لبنان(64-37) وبفارق 27 نقطة.وفي الربع الرابع والاخير لم يتغيّرالمشهد مع مواصلة السيطرة اللبنانية الواضحة لينتهي اللقاء بفوز عريض للبنان وبنتيجة (86-46) وليبرهن منتخب لبنان انه جاء الى الاردن للمنافسة بقوة على لقب البطولة الاقليمية . لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact