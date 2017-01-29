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الخارجية السودانية: لرفع اسم بلادنا بسرعة عن قائمة الإرهاب

publishing date: 29/01/2017 12:41:40
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الخارجية السودانية: لرفع اسم بلادنا بسرعة عن قائمة الإرهاب
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استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالخرطوم بعد قرار بمنع السودانيين من دخول الولايات المتحدة.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضا المسافرين من السودان وست دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
 
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الخارجية قولها إن "السودان ينتظر من حكومة الولايات المتحدة الأميركية أن يتم رفع اسم السودان عاجلاً من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يعاد النظر في القرار التنفيذي 13769 الذي قيد دخول المواطنين السودانيين للولايات المتحدة."
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