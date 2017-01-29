ميدالية فضية للرامية راي باسيل في بطولة العرب في الرماية

احرزت الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل ميدالية فضية في مسابقة الحفرة الاولمبية (تراب) ضمن البطولة العربية للرجال والسيدات ال13 التي تستضيفها الكويت حتى 3 شباط المقبل.وبعدما تصدرت باسيل الترتيب العام في التصفيات مسجلة 68 اصابة من اصل 75 تليها القطرية أمنة العبدالله (63 اصابة) فالكويتية ساره الحوال (62 اصابة) ،سجلت باسيل افضل نتيجة ايضاً في الدور نصف النهائي مسجلة 13 اصابة من اصل 15 طبق متساوية مع الكويتية شهد الحوال فمواطنتها ساره الحوال (11 اصابة).

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وفي المرحلة النهائية،احرزت شهد الحوال الميدالية الذهبية مسجلة 12 اصابة من اصل 15 تليها باسيل (11 اصابة) لتحرز الميدالية الفضية بينما احرزت الكويتية ساره الحوال الميدالية البرونزية.وفي اتصال مع رئيس البعثة بيار جلخ وجّه تهنئة الى الرامية باسيل لاحرازها الميدالية الفضية التي تضاف الى سلسلة الانجازات المحققة من قبل الرامية باسيل ومن قبل رماة وطن الأرز ومتمنياً التوفيق لسائر الرماة في البطولة.

وفي تصفيات فردي الرجال يتصدر اللبناني ألان بجاني الترتيب على ان تقام النهائيات الاثنين والثلاثاء.كما ان فريق لبنان يتصدر تصفيات ترتيب الفرق.

يشار الى ان البعثة اللبنانية برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد بيار جلخ وتتألف من:

-الحفرة الاولمبية(تراب) : الرامية راي باسيل والرماة ألان موسى وهشام جبر وجاد حمادة ووليد نجار وايلي بجاني.

-الحفرة المزدوجة (دوبل تراب): الراميان وسام خليل وايلي كعدي

-سكيت: الرامي سامر سركيس.