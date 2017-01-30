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اعتداء نادر على أحد المساجد في كندا

publishing date: 30/01/2017 14:44:00
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قتل أكثر من 6 أشخاص وجرح آخرون في هجوم مسلح استهدف مساء الاحد مصلين في مسجد مدينة كيبك شمال شرقي كندا، كما افادت مصادر متطابقة.
 
وأكد متحدث باسم شرطة كيبك سقوط قتلى، ولكن من غير ان يحدد عددهم، في حين افادت وسائل اعلام محلية بمقتل خمسة اشخاص برصاص مسلحين مقنعين اطلقا النار على المصلين بعيد صلاة العشاء.
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واثر الهجوم اطلقت الشرطة عملية امنية واسعة النطاق.
 
ودان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان الاثنين الهجوم على المصلين وعبر عن "تعازيه الحارة الى عائلات واصدقاء القتلى"، وتمنياته "بالشفاء العاجل للجرحى".
 
الى ذلك، دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "باكبر قدر من الحزم" الهجوم، معتبرا ان "الارهابيين" ارادوا "ضرب روح السلم والانفتاح لدى الكيبيكيين".
 
الى ذلك، دان شيخ الأزهر أحمد الطيب "بشدة الهجوم الإرهابي"، مؤكدا ان "تلك الهجمات البغيضة التي تقتل النفس وتنتهك حرمة بيوت الله تؤدي إلى نشر الفتن والكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف". 
     
وطالب الأزهر "بضرورة حماية دور العبادة من أي اعتداء واحترام قدسيتها وتوفير مناخ آمن لأداء الشعائر الدينية"، مشددا على ان "استباحة الدماء أيا كان جنسها أو دينها أو لونها أمر تحرمه كافة الأديان السماوية وترفضه كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية".
 
أحد المشتبه بهما في اطلاق النار داخل مسجد كيبك يتصل بالشرطة لتسليم نفسه
أفاد المفتش في شرطة كيبك دوني توركوت الاثنين أن احد المشتبه بهما في عملية إطلاق النار داخل مسجد المدينة اتصل بالشرطة لتسليم نفسه.
 
وقال توركوت أن الشاب وعمره "بين أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات" اتصل برقم الطوارئ الأحد قرابة الساعة (1,10 ت.غ) أي بعد ربع ساعة على الهجوم الذي أوقع ستة قتلى، وحدد للشرطة مكان وجوده لتوقيفه، بعدما تم إلقاء القبض على المشتبه به الأول.
 

مساجد هولندية تغلق ابوابها وقت الصلاة عقب هجوم كندا

 

اعلنت اربعة من اكبر المساجد في هولندا انها ستغلق ابوابها وقت اداء الصلاة بعد الهجوم على مسجد كيبك.

وفي بيان لها ذكرت المساجد الاربعة وهي المسجد الازرق في امستردام، ومسجد السنة في لاهاي، ومسجد السلام في روتردام، ومسجد عمر الفاروق في اوتريخت "نشعر بانه يتعين علينا اغلاق ابواب المساجد خلال اداء الصلاة".

كما تم نصب مزيد من كاميرات المراقبة في المسجد الأزرق الواقع في الضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة الهولندية
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