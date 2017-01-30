شهيب لـ "اللواء": لا نعطي رأينا بمشروع قانون الانتخاب من دون أن يعرض علينا

اعتبرت مصادر "اللقاء الديموقرطي" أن مشروع قانون الانتخاب المختلط والذي كشف عنه في الاعلام خلال اليومين الماضيين مجرد مشروع مطروح غير نهائي بطبيعة الحال وهو لم يحظ بعد بموافقة الرئيس نبيه بري ولا على موافقة كتلة «المستقبل» وغيرهم من الكتل.

وأوضحت المصادر لصحيفة اللواء ان المشروع بحاجة الى درس معمق، وان اللقاء يرفض التعليق عليه في الوقت الحاضر.

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وفي هذا السياق، أوضح النائب أكرم شهيب لـ"اللواء" انه لا يمكن اعطاء رأيهم بمشروع قانون الانتخاب من دون أن يعرض عليهم بشكل رسمي.

وكشف شهيب عن زيارة سيقوم بها وفد «اللقاء» اليوم لحزب «الكتائب» حيث سيجتمع الوفد مع رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وذلك استكمالا للجولة التي يقوم بها اللقاء على القوى السياسية لبحث مشروع قانون الانتخاب، كما سيزور الوفد في وقت لاحق رئيس «تيار المردة «سليمان فرنجية للغاية عينها.