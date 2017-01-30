تداعيات قرار ترامب بحظر دخول أميركا مستمرة...والمعلم يدعو اللاجئين السوريين للعودة الى بلادهم

أكدت الإدارة الأميركية أن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأميركية.

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الى ذلك، احتشد عشرات آلاف الأشخاص في مدن ومطارات أميركية الأحد للتعبير عن غضبهم من الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي يمنع المسافرين من دخول الولايات المتحدة من سبع دول.

كندا ستمنح إقامة مؤقتة للاجانب العالقين على أراضيها

وفي ردود الفعل على قرار ترامب، اعلن وزير الهجرة الكندي احمد حسين ان بلاده ستمنح تراخيص اقامة موقتة للاجانب العالقين على اراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه ترامب.

من جهتها، أعلنت بريطانيا انها حصلت على اعفاء لرعاياها المجنسين والمزدوجي الجنسية من القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الاميركي على السفر الى الولايات المتحدة، مؤكدة ان البريطانيين الذين يحملون جنسية احدى الدول السبع المشمولة بقرار الحظر لا يسري عليهم قرار المنع.

هذا واعتبرت الحكومة اليمنية ان مرسوم ترامب القاضي بمنع سفر مواطني سبع دول بينها اليمن الى الولايات المتحدة يدعم "المتطرفين" ويزرع التفرقة.

عريضة تطالب بالغاء زيارة ترامب إلى بريطانيا

من جهة أخرى، وقع أكثر من مليون شخص الاثنين عريضة تطالب بالغاء زيارة الدولة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب القيام بها الى بريطانيا خلال عام 2017، وذلك احتجاجا على مرسومه المناهض للمهاجرين.

والعريضة التي نشرت على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني تنص على انه "بامكان ترامب المجيء الى بريطانيا بصفة رئيس للحكومة الاميركية" لكن يجب الا يسمح له بان يقوم بزيارة دولة تشمل العديد من المراسم البروتوكولية مثل استقباله من قبل الملكة اليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكينغهام.

ووصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بـ"السياسة المثيرة للجدل بشدة".

الإتحاد الأوروبي سيعمل على تجنيب مواطنيه "التمييز" بعد مرسوم ترامب

اعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز بموجب المرسوم الذي أصدره ترامب والذي يحظر على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة الدخول الى الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.

وقال مارغاريتيس سكيناس خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الاثنين إن "محامينا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، وسنتثبت من عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز".

منظمة التعاون الإسلامي تحذر...

حذرت منظمة التعاون الاسلامي الاثنين من ان مرسوم ترامب القاضي بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من الدخول الى الولايات المتحدة يعزز موقف "دعاة العنف والارهاب" ويصعد من خطاب التطرف، داعية الى اعادة النظر فيه.

ووضعت المنظمة التي تضم 57 دولة وتتخذ من جدة في المملكة السعودية مقرا لها المرسوم في خانة الاعمال "الانتقائية والتمييزية والتي من شانها ان تصعد من أوار خطاب التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والارهاب".

البرلمان العراقي يطلب من الحكومة الرد بالمثل على حظر السفر الأميركي

صوت البرلمان العراقي صوت اليوم بالموافقة على مطالبة الحكومة "بالرد بالمثل" على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني العراق وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة.

وصدرت ردود فعل غاضبة في العراق بعد قرار ترامب، ويتمركز أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي في العراق لمساعدة القوات العراقية وقوات إقليم كردستان العراق في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية العراقية الولايات المتحدة الى اعادة النظر في قرارها تقييد دخول رعايا عراقيين الى اراضيها ووصفته بانه "خاطىء" وذلك بعيد مطالبة النواب العراقيين الحكومة بالتعامل مع واشنطن بالمثل اذا لم تتراجع عن قرارها.

ميركل تندد بمرسوم دونالد ترامب ضد الهجرة وتعتبره معاديا للاسلام

نددت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين بالقيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة معتبرة أنها تستهدف المسلمين.

وقالت ميركل للصحافيين معلقة على تقييد دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إن "مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدا هنا الإسلام".