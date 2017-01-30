اسبوع من البرد القارس...والحرارة دون الخمس درجات

يستمر البرد القارس لغاية يوم الجمعة بسبب تدفق رياح شمالية باردة جدا مصدرها شرق القارة الاوروبية، لتبدا حالة من عدم الاستقرار بالتأثير مجددا مساء اليوم وغدا تترافق مع رياح رطبة وباردة.

الاثنين: مستقر وترتفع الحرارة قليلا نهاراً ثم يتحول الطقس الى غائم جزئيا ظهرا ومتقلب مساءً مع احتمال امطار خفيفة ومتفرقة ليلاً وثلوج خفيفة على ٩٠٠م الى ١١٠٠م والبقاع في حال توفر الهطول وحسب المناطق. حرارة السواحل بين ٣ و ١٥ درجة.

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الثلاثاء: متقلب انخفاض الحرارة تتساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة قد تلامس 800م خصوصا شمال البلاد واقل من ذلك في حال استمر الهطول لغاية فجر الاربعاء انما هذا مستبعد لغاية الآن، حرارة السواحل تتراوح بين ٤ و ١٣درجة.

الاربعاء : غائم جزئيا وبارد جدا يتشكل الجليد على ٥٠٠م حرارة السواحل تتراوح بين ٢ و ١٠ درجات.