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إيمانها يحرّك الجبال.. إيميه الصيّاح تكشف عن "منتورة"

publishing date: 30/01/2017 05:47:03
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إيمانها يحرّك الجبال.. إيميه الصيّاح تكشف عن &quot;منتورة&quot;
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لا يقتصر حساب الممثلة ومقدّمة البرامج إيميه الصيّاح الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام على نشر صورٍ خاصّة لها من جلسات التصوير، إنّما تُشارك متابعيها ببعض الأفكار من خلال نشر الخواطر والأقاويل. وفي أحدث صورةٍ على حسابها، إختارت إيميه الصيّاح عبارة "الإيمان يمكن أن يحرّك جبالاً".
من جهةٍ أخرى، تواصل إيميه تصوير أحداث مسلسل "ثورة الفلاحين"، وقد نشرت لقطةً تجمعها بالممثلة ورد الخال في جزين بجنوب لبنان وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه "معكم لميس ومنتورة مباشرة من موقع تصوير مسلسل ثورة الفلاحين. ابقوا معنا لنوافيَكم بكلّ جديد".
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تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليون شخص يتابع حساب إيميه الصياح على إنستغرام.
 
 
 

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A photo posted by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on



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