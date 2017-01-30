إيمانها يحرّك الجبال.. إيميه الصيّاح تكشف عن "منتورة"

شاهدوا لحظة هذا الهجوم واشتعال النيران
بلّشوا يرَجعوا عائلات من أميركا على لبنان!
استثنائياً ولغاية تاريخ 28/02/2017 ...الامن العام يذكر
ردّت على من شتم والدها
🙏
A photo posted by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Jan 28, 2017 at 12:14pm PST
🙏
A photo posted by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Jan 28, 2017 at 12:14pm PST
معكم لميس ومنتورة مباشرة من موقع تصوير مسلسل "ثورة الفلاحين" .. ابقوا معنا لنوافيَكم بكلّ جديد 😉😍 @khalward
A photo posted by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Jan 25, 2017 at 12:27pm PST
معكم لميس ومنتورة مباشرة من موقع تصوير مسلسل "ثورة الفلاحين" .. ابقوا معنا لنوافيَكم بكلّ جديد 😉😍 @khalward
A photo posted by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Jan 25, 2017 at 12:27pm PST